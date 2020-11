Biden bude víc předvídatelný. Americké firmy ho vyzvaly ke sjednocení společnosti

Mnoho ředitelů vidí Bidena v otázkách byznysu jako centristu a v dalších čtyřech letech očekávají klidnější, veřejně méně turbulentní vztahy. A to i přesto, že s administrativou nebudou vždy souhlasit. To bude zřejmě hlavní změna proti minulým čtyřem letům, kdy šéfové firem dostali od vlády téměř vše, o co si řekli.

"Bude to snazší, protože to bude větší stabilita," myslí si šéf společnosti UGN Peter Anthony. Jeho firma sídlí u Chicaga, dodává automobilové díly a má asi 2200 zaměstnanců. "Šéfové podniků budou vědět, co mohou očekávat, až se s ním potkají. Když znáte pravidla hry, můžete hrát," dodal.

Ředitelé amerických firem si také myslí, že jizvy, které u veřejnosti zanechají letošní prezidentské volby, se budou nějaký čas hojit. Kontroverzní souboj, který završily náročné dny čekání na výsledek, přiměl část podnikových lídrů, aby vyzvali Bidena ke sjednocení země.

"Jedním z prvních úkolů pro nového prezidenta bude, aby změnil náladu, kterou teď podle mě charakterizuje strach, obavy a nejednotnost, a místo toho přinesl naději a začlenění," poznamenal Robert Rosenberg, který 35 let pracoval jako generální ředitel společnosti Dunkin' Donuts, nyní známé jako Dunkin' Brands Group. "Lídr zanechává obrovský stín na celé instituci," dodal.

A s tím souhlasí i další ředitelé. "To nejdůležitější, co teď musíme udělat, je sjednotit se," řekl šéf společnosti na výrobu pochoutkových tyčinek KIND Daniel Lubetzky. "Teď je čas na sjednocení," přidal se šéf investiční banky JPMorgan Chase & Co James Dimon. "Výsledky prezidentských voleb musíme respektovat, jak jsme to dělali také u jiných voleb, uznat rozhodnutí voličů a podpořit klidné předání moci," dodal.

Šéfové amerických podniků se domnívají, že prioritou by pro Bidena a jeho tým nyní měla být další podpora firem i spotřebitelů, na které dolehla pandemie, a také opatření k zastavení dalšího šíření koronaviru. Mnoho ředitelů firem volá i po zvýšení vládních výdajů na infrastrukturu, díky čemuž lze vytvořit pracovní místa. Po nové administrativě také chtějí spolupráci s dalšími zeměmi v záležitostech ochrany klimatu a boje s novým koronavirem.

"Čím dál více problémů dnešní doby vyžaduje silnější spolupráci mezi Spojenými státy a zbytkem světa," napsal na podnikovém blogu prezident softwarové společnosti Microsoft Brad Smith.

Prezidentské volby v USA skončily těsným výsledkem, všechny hlasy ještě nejsou sečteny. Americká média za vítěze prohlásila kandidáta Demokratické strany Joea Bidena, ačkoliv tým dosavadního prezidenta Donalda Trumpa hlasování v některých státech kvůli údajným podvodům zpochybnil a obrátil se na soud.

The Wall Street Journal poznamenal, že silné zastoupení republikánů v Kongresu některým byznysmenům signalizuje, že voliči si nepřejí zásadní změnu politiky, kterou dosavadní prezident Trump uplatňovat v hospodářské oblasti.