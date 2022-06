Biden zvažuje možnost zrušení některých cel na dovoz z Číny

"Zkoumáme to," odpověděla ministryně v rozhovoru se CNN na dotaz, zda Bidenova administrativa zvažuje odstraňování cel na čínské zboží za účelem snížení inflace. "Prezident požádal svůj tým, aby to analyzoval. Takže to nyní pro něj děláme a on učiní rozhodnutí," dodala.

Podle ministryně by mohlo stát za zvážení odstranění cel například u domácích potřeb či jízdních kol. Raimondová rovněž uvedla, že Bidenova administrativa se rozhodla ponechat v platnosti některá cla na ocel a hliník, aby tak chránila pracovníky a ocelářský průmysl v USA.

Trump v letech 2018 a 2019 v rámci obchodní války s Čínou uvalil cla na čínský dovoz v hodnotě stovek miliard dolarů. Biden už dříve uvedl, že uvažuje o zrušení části těchto cel. To by uvítala rovněž Čína, která upozorňuje, že snížení cel by omezilo náklady amerických spotřebitelů, napsala agentura Reuters.

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zpomalil na 8,3 procenta z březnových 8,5 procenta. Inflace nicméně zůstala poblíž 40letého maxima. Údaje o květnovém vývoji spotřebitelských cen zveřejní americká vláda v pátek.

Biden minulý měsíc uvedl, že americká ekonomika podle jeho názoru nečelí riziku bezprostřední recese kvůli vysoké inflaci a problémům v dodavatelských řetězcích. Připustil nicméně, že s obtížemi se americké hospodářství bude nějakou dobu potýkat.

Americká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí klesla v ročním přepočtu o 1,5 procenta po nárůstu o 6,9 procenta v posledních třech měsících loňského roku. Analytici nicméně ve druhém čtvrtletí očekávají návrat k růstu. Největší ekonomika světa by se tak měla vyhnout recesi, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.