Boeing udělá radikální krok? Ve hře je pozastavení výroby letadel 737 MAX

Firma tak podle listu The Wall Street Journal reaguje na oznámení, že americký Federální úřad pro letectví (FAA) do konce tohoto roku neschválí návrat těchto strojů do vzduchu. Provoz letadel Boeing 737 MAX je kvůli dvěma smrtelným nehodám od letošního jara pozastaven.

Správní rada největšího amerického výrobce letadel se v neděli sešla v Chicagu na dvoudenním zasedání. Podle zdroje agentury Reuters by rozhodnutí o výrobních plánech mohla oznámit už dnes.

Odbyt Dodávky Boeingu se v prvních 11 měsících roku snížily na polovinu. Zatímco loni do konce listopadu firma dodala na trh 704 letadel, letos je to 345. O polovinu klesl ve třetím čtvrtletí také čistý zisk firmy. Meziročně se propadl o 51 procent na 1,17 miliardy dolarů (zhruba 27 miliard Kč). Celkové tržby firmy pak ve čtvrtletí klesly o 21 procent na 19,98 miliardy dolarů.

Společnost čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří zahynuli při nehodách letadel 737 MAX loni v říjnu v Indonésii a letos v březnu v Etiopii. Firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.