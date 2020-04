Boj s COVID-19 bude drahý. Svět zaplatí až 4,1 bilionu dolarů, odhaduje ADB

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Náklady na boj s ekonomickými dopady pandemie by mohly celosvětově dosáhnout až 4,1 bilionu dolarů (104,5 bilionu Kč), což je asi pět procent světového hrubého domácího produktu (HDP). Odhaduje to Asijská rozvojová banka (ADB). Záviset bude hlavně na tom, do jaké míry se nemoc COVID-19 rozšíří v Evropě, ve Spojených státech a dalších velkých ekonomikách.