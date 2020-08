Britské aerolinky Virgin Altantic v USA vyhlásily bankrot

Vyhlášení bankrotu v USA je podle mluvčí letecké společnosti součástí soudního řízení v Británii. Virgin měla potíže i v Austrálii, kde nový vlastník teď v podniku chystá velké propouštění.

Aerolinky, které založil miliardář Richard Branson, v červenci oznámily restrukturalizaci a dohodly se na záchranném plánu za 1,2 miliardy liber (34,7 miliardy Kč). Proces, který chce letecká společnost uzavřít do konce září, podporuje většina věřitelů podniku.

You may have read reports about a filing that has been made under the U.S. Chapter 15 process, in support of our solvent recapitalisation plan. Let us explain what it means for you. pic.twitter.com/xN1FxV8XkK