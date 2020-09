ByteDance TikTok Microsoftu neprodá, uzavře partnerství s Oracle

Oracle to uvedl ve svém dnešním sdělení, a potvrdil tak dřívější informace čínské státní televize CGTN a dalších médií. Prodat americké aktivity firmě ByteDance v létě nařídil prezident Donald Trump, a to s odkazem na obavy o národní bezpečnost.

Trump minulý měsíc pohrozil, že aplikaci na sdílení krátkých videí TikTok v USA zakáže, pokud ji ByteDance neprodá. Trump tažení proti TikToku zdůvodňuje obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro americkou národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech. Čínská strana reagovala na konci srpna omezením vývozu umělé inteligence.

Platforma TikTok, jejímž prostřednictvím mezi sebou videa sdílejí hlavně náctiletí, má v USA až 100.000 uživatelů. Její vlastník se brání, že by data o uživatelích čínské vládě neposkytl.

O tom, že Trumpova administrativa o víkendu obdržela návrh Oraclu, aby se TikTok stal společností se sídlem v USA, dnes hovořil americký ministr financí Steven Mnuchin. Dodal, že vláda věc tento týden přezkoumá.

Podle zdrojů Reuters by se měl Oracle stát technologickým partnerem čínské firmy a spravovat data amerických uživatelů. Americká společnost se též snaží získat podíl v amerických aktivitách TikToku.

Minulý týden média s odvoláním na zdroje uváděla, že Peking je proti vynucenému prodeji TikToku a byl by raději, kdyby tato aplikace ve Spojených státech skončila. Představitelé Číny mají za to, že ByteDance i Peking by po vynuceném prodeji měly pocit oslabení, uvedly zdroje. Podle nich je Čína připravena využít kontrolu exportu umělé inteligence k tomu, aby případný prodej aplikace zpozdila, bude-li třeba.

Případnou dohodu musí schválit Trump a s ohledem na regulaci vývozu umělé inteligence i Peking.