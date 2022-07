Celosvětové dluhy podniků poprvé za osm let klesly

Dluh by se dále měl snížit i za rok do konce března 2023, a to o 270 miliard USD. Firma Janus Henderson ve své zprávě vychází z údajů o výši splatného dluhu a ze své prognózy emisí nového dluhu.

Celosvětovým trendem bylo snižování půjček. Společnostem v USA však dluh stoupl o 0,5 procenta.

"Preference využívání dluhu jako větší části finančního mixu znamená, že pouze jedna ze šesti amerických společností má v rozvaze čistou hotovost, zatímco jinde ve světě je to téměř jedna ze tří," uvedla firma Janus Henderson.

Politici a centrální bankéři po celém světě vložili do globální ekonomiky biliony dolarů, aby zastavili dopad pandemie covid-19. S oživením národních ekonomik a růstem inflace začali centrální bankéři rušit svá stimulační opatření, což zvýšilo riziko prudkého zpomalení ekonomiky.

Někteří dlužníci na trhu podnikových dluhopisů se rozhodli splatit svůj dluh místo prodeje nového za vyšší náklady. Tím se nominální hodnota vydaných dluhopisů od května 2021 snížila o 115 miliard USD, dodal Janus Henderson. K poklesu podnikového dluhu nejvíce přispěly energetické firmy, protože vysoké ceny ropy přiměly ropné a plynárenské firmy snížit půjčky o 155 miliard USD.