Cena ropy masivně klesá. Co způsobuje rekordní propad?

Cena ropy za poslední měsíc klesla o více jak o polovinu, neboť společnosti ukončily nebo omezily výrobu. Ropa Brent klesla pod 20 dolarů za barel a její konkurence ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla pod 9 dolarů za barel.

Mnoho ekonomů srovnává aktuální situaci s ekonomickou krizí v roce 2008, tehdy se ale cena ropy rapidně zvýšila díky ekonomickému růstu Číny. Díky rostoucí ekonomice se stala největšími importéry ropy a ropné společnosti nebyly na tuto poptávku připraveny.

Na zvýšenou poptávku začaly reagovat i jiné státy jako Kanada nebo USA. Zaváděli nové technologie těžby a tím zvýšili produkci. „Je jasné, že hlavním problémem trhu je teď nadbytek ropy ve Spojených státech a nedostatek skladovacích kapacit,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Michael McCarthy ze společnosti CMC Markets.

K poklesu ceny ropy naopak přispěla například cenová válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem, když Rusko odmítlo snížit těžbu a odpověď Saudské Arábie byla, že těžbu zvýší na maximum, aby si upevnila vliv a zvýšila podíl na trhu.

Podle analytika jsou hlavním faktorem poklesu ceny ropy ochranná opatření kvůli viru SARS-CoV-2. „Ceny ropy nedokázaly držet krok s rostoucími ochrannými opatřeními kvůli viru SARS-CoV-2, které by mohli vést ke snížení celosvětové poptávky o 20 %, což by svět potenciálně tlačilo do vyčerpání naskladněných zásob,“ uvedl Devin McDermott, analytik banky Morgan Stanley pro BBC.

Největší dopad pocítí země, které silně spoléhají na ropu, na které jsou ekonomicky závislé. Státy jako Alžírsko, Nigérie a Libye potřebují, aby ropa dosáhla téměř 100 dolarů za barel. Podobně jako Saudská Arábie, která se stále zotavuje z posledního výrazného poklesu v roce 2014, by mohla čelit nedostatku financování a která započala cenovou válku s Ruskem, které je mnohem méně závislé na zisku z ropy.