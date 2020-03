Cena zlata klesá, navzdory krizi kolem koronaviru. Další drahé kovy prudce padají

Zlato minulý týden vykázalo nejvyšší týdenní propad za více než tři desetiletí. Nový týden zahájilo nejprve růstem asi o tři procenta, později však zisky smazalo a začalo klesat.

Trh se zlatem se teď zmítá mezi poptávkou po bezpečných investicích na straně jedné, a snahou investorů získat hotovost na pokrytí ztrát z jiných trhů na straně druhé. Minulý týden cena zlata klesla o 8,6 procenta, což je nejvíce od roku 1983, upozornila agentura Bloomberg.

Stříbro se dnes propadlo až o 13 procent a dotklo se nejnižší úrovně od roku 2009. Cena platiny před polednem vykazovala pokles o deset procent, cena palladia se propadlo až o čtvrtinu. Oba kovy jsou důležité pro výrobu automobilových katalyzátorů.

Centrální banky po celém světě se snaží podniknout více kroků, aby omezily dopad šíření onemocnění způsobeného novým koronavirem na ekonomiku. Americká centrální banka (Fed) v neděli podruhé za necelé dva týdny výrazně snížila úroky a slíbila nákupy dluhopisů. Hlavní úrok na mimořádném zasedání snížila také centrální banka Nového Zélandu, japonská centrální banka pak zvýšila nákupy aktiv.

Analytik Ole Hansen ze společnosti Saxo Bank uvedl, že odpověď zlata na snížení úroků je zatím tlumená.

