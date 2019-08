Čína odmítá další eskalaci obchodní války, je připravena jednat s USA

Peking podle Trumpa telefonicky kontaktoval Washington a uvedl, že se chce vrátit k jednacímu stolu. "Začneme jednat velmi vážně," řekl Donald Trump. Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga označil za velkého vůdce a uvítal jeho přání dosáhnout obchodní dohody.

Čínské ministerstvo zahraničí dnes nicméně upozornilo, že je připraveno učinit další kroky na ochranu čínských zájmů v případě zavedení nových amerických cel na čínské zboží.

V pátek Trump oznámil dodatečné clo na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje zhruba 550 miliard dolarů (12,8 bilionu Kč). Reagoval tak na odvetná čínská cla na dovoz z USA v roční hodnotě 75 miliard dolarů. Trump navíc na svém twitterovém účtu napsal, že americké podniky by měly hledat alternativy k podnikání v Číně, včetně přesunu výroby z Číny do USA.

For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight....