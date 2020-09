Čína oznámila pravidla pro seznam nespolehlivých subjektů, spor s USA se prohlubuje

Firmám ze seznamu by mohl být zakázán dovoz či vývoz, případně odepřeny investice v Číně. Může jim být rovněž vyměřena pokuta, omezen vstup jejích zaměstnanců do Číny, ale stejně tak by Peking mohl odmítnout poskytnout jejich zaměstnancům pracovní povolení nebo povolení k pobytu.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa loni uvalila další cla na čínské zboží a omezila firmu Huawei Technologies. Čína pak slíbila, že vypracuje seznam, který se zaměří na potrestání zahraničních firem, které podle ní ohrožují čínské zájmy. Seznam zatím nezveřejnila.

V květnu čínský státní list Global Times uvedl, že opatření se zaměří na americké firmy jako Apple, Cisco Systems a Qualcomm. Má být i pozastaven nákup letadel Boeing.

Podle návrhu bude možné firmy ze seznamu odstranit, pokud napraví své chování a podniknou kroky k odstranění následků svých činů.

Oznámení čínského ministerstva přichází den poté, co Trumpova administrativa uvedla, že od neděle ve Spojených státech zablokuje možnost stahovat aplikace TikTok a WeChat, které jsou v čínském vlastnictví. Trump své současné tažení proti čínským aplikacím zdůvodňuje obavami o národní bezpečnost.