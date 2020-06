Čína povolí více zahraničním aerolinkám lety do země

CAAC sdělil, že 95 zahraničních aerolinek, které lety do Číny pozastavily, je mohou od 8. června obnovit. Čínské úřady totiž mezinárodní lety koncem března omezily kvůli obavám, že by zahraniční cestující mohli do země přivážet nemoc covid-19.

Vzhledem k tomu, že v některých zemích stále platí omezení mezinárodních letů, přibylo by podle odhadů CAAC asi 50 letů týdně, denně by tak do země mohlo přicestovat 4700 lidí místo dosavadních 3000.

USA svůj středeční krok, který se týká aerolinek Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines a Xiamen Airlines, zdůvodnily neochotou Pekingu povolit americkým leteckým společnostem United Airlines a Delta Air Lines obnovit lety do Číny. Peking nově povolil obnovení jednoho letu týdně jen těm společnostem, které spojení s Čínou přerušily po zavedení březnových kontrol. United a Delta ale přestaly do Číny létat už předtím.

CAAC uvedl, že všechny aerolinky budou moci počet letů do Číny zvýšit maximálně na dva týdně, pokud se u jejich pasažérů po tři týdny po sobě neprokáže pozitivní test na koronavirus. Naopak pokud bude pozitivně testovaných více než pět cestujících z jednoho letu, bude povolení na týden přerušeno. CAAC podle Reuters čelí kritice, že jeho politika vedla k obrovskému nárůstu cen letenek, které prodražují cesty domů Číňanům pobývajícím v zahraničí.

Mezi Čínou a Spojenými státy sílí napětí kvůli okolnostem pandemie a novému bezpečnostnímu zákonu pro Hongkong, který minulý týden schválil čínský parlament. Dlouhodobé neshody mezi oběma největšími světovými ekonomikami panují kvůli statutu Tchaj-wanu, mezinárodnímu obchodu, lidským právům a technologiím.