Čína vyjednává s Ruskem o nákupu levné ropy do svých strategických rezerv

— Autor: ČTK

Čína vyjednává s Ruskem o nákupu levné ruské ropy do svých strategických rezerv. Rozhovory pokračují na vládní úrovni, ropné společnosti jsou do nich zapojeny málo, informuje dnes agentura Bloomberg. Peking a Moskva tak posilují své vazby v energetice, a to v čase, kdy se Evropa v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu chystá ruské ropy se vzdát.