Čínská ekonomika letos poroste nejpomaleji za 44 let, domnívají se analytici

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čínská ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru patrně vzroste jen o 2,5 procenta, a vykáže tak nejslabší vzestup za 44 let. Myslí si to většina analytiků, které v anketě oslovila agentura Reuters. Takový vývoj by představoval prudké zpomalení druhé největší ekonomiky světa proti loňským 6,1 procenta a byl by hluboko pod březnovým odhadem 5,4 procenta.