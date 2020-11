Čínské banky příští rok opět zvýší zisk, očekává Bank of China

Zisky čínských bank by se po letošním očekávaném poklesu o sedm procent zapříčiněném koronavirem příští rok měly vrátit k růstu. Ten by mohl činit dvě až tři procenta, odhaduje finanční ústav Bank of China. Ten je čtvrtou největší bankou v Číně, uvedla dnes agentura Reuters.