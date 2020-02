Covid-19 přeměnil dopravu ve světě, roste zájem o soukromé lety

Plánované mezinárodní a vnitrostátní lety v Číně klesly od 23. ledna do 11. února o 34 procent, uvedla konzultační firma Ascend by Cirium se sídlem v Británii.

Cizinci, kteří uvízli v Číně kvůli omezení leteckého provozu, se musí spolehnout na evakuace v gesci vlád jednotlivých států. Pro ty, kteří si to mohou dovolit, se nabízí varianta soukromého charterového letu s menším počtem cestujících a s nižším rizikem nákazy.

Kvůli přísným karanténním opatřením, zákazům cestování čínských občanů a obavám o bezpečí posádek je ale ve srovnání s epidemií SARS v roce 2003 ochoten vydat se do Číny jen omezený počet charterových společností.

Firmy provozující lety menšími letadly VistaJet a NetJets se rozhodly do Číny nelétat. Výrobci letadel Gulfstream a Bombardier zrušili účast na aerosalonu v Singapuru, kde se chystali nabízet svá trysková letadla.

"Ačkoli dostáváme více poptávek, počet letů se nezvýšil," uvedl Patrick Gallagher ze společnosti NetJets.

Vláda nejmenovaného jihoamerického státu požádala o čtyři charterové lety z města Wu-chan, epicentra nákazy, společnost PrivateFly, která tyto lety rezervuje. Její šéf Adam Twidell nicméně agentuře Reuters sdělil, že požadavek možná nepůjde splnit. Během takového soukromého letu by posádka složená z dobrovolníků i pasažéři měli roušky, které by se měnily každou hodinu. Na palubě by byl lékařský tým v ochranných oblecích. Po letu by posádka dostala třítýdenní placenou dovolenou za podmínky, že musí zůstat doma, popsal možný průběh Twidell.

Jackie Wuová, prezidentka JetSolution Aviation Group se sídlem v Hongkongu uvedla, že tato letecká společnost zaznamenala "markantní zvýšení počtu poptávek po charterových letech soukromými letadly" z Asie. Jedná se většinou o odlety z Hongkongu nebo pevninské Číny do měst jako Auckland, Tchaj-pej, Phnompenh, Kuala Lumpur či Singapur.

Wuová řekla, že společnost nemůže zhruba polovině poptávek vyhovět kvůli zákazům, kterým čelí ti, kteří chtějí z Číny vycestovat.