CzechTrade: České firmy budou mít v Číně po epidemii Covid-19 nové příležitosti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

České firmy by se mohly v Číně po zklidnění situace kolem koronaviru uplatnit s kvalitním zdravotnickým materiálem nebo vybavením nemocnic. České firmy by rovněž mohly pokrýt poptávku po výrobcích pro zdravý životní styl - vitaminových doplňcích, organických potravinách nebo cereáliích. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel regionálního centra v Šanghaji státní agentury CzechTrade Aleš Červinka.