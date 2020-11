Další obchodní válka: Čína uvalí až 200procentní cla na vína z Austrálie

Výše cel se bude podle BBC pohybovat od 107 procent do 212 procent a Čína k nim přistupuje poté, co v minulých měsících přijala opatření vůči australskému uhlí, cukru, ječmenu, hovězímu nebo humrům. Čína tvrdí, že některá australská vína se kvůli používání subvencí na jejím trhu prodávají levněji než v Austrálii. Čína má pro australské vinaře klíčovou roli, od ledna do konce září se na exportu podílela 39 procenty.

Australský ministr zemědělství David Littleproud na twitteru napsal, že ho rozhodnutí Číny "mimořádně zklamalo", a dodal, že australská vláda kategoricky odmítá jakákoliv obvinění, že australští vinaři prodávají své výrobky do Číny za dumpingové ceny.

MEDIA RELEASE: Australian Government extremely disappointed in Chinese decision to impose preliminary tariffs on Australian wine #auspol #ausag #australianwine pic.twitter.com/Xk6jeC89hg — David Littleproud (@D_LittleproudMP) November 27, 2020

Podle ministra obchodu Simona Birminghama se kvůli zavedení cel stane australské víno v nejlidnatější zemi světa neprodejné.

Odborníci poukazují na to, že vztahy mezi Pekingem a Canberrou se letos dostaly na nejhorší úroveň za poslední desítky let. Austrálie cla považuje za trest za to, že byla jednou ze zemí volajících po nezávislém vyšetřování původu nového koronaviru. Ten se objevil na přelomu loňského a letošního roku v Číně, odkud se pak rozšířil do celého světa.