Další oběť koronaviru. Proslulý bejrútský hotel Le Bristol se definitivně zavřel

Generální ředitel Joseph Coubat řekl, že hotel nedokáže ustát dvojí krizi - finanční a tu spojenou s koronavirem. "Je to kvůli ekonomické situaci, která je už nesnesitelná. Teď s koronavirem a finančními problémy státu byla velmi nízká návštěvnost," dodal.

Pětihvězdičkový hotel Le Bristol stojí ve čtvrti Hamra, kde jsou luxusní obchody, restaurace a butiky. K ubytování ho využil v minulosti například íránský šáh Mohammad Rezá Pahlaví s manželkou, americký letec Charles Lindbergh, francouzský prezident Jacques Chirac i jazzový trumpetista Dizzie Gillespie.

The #LeBristol hotel I love, that I got married in, that had meetings that changed course of history in #Lebanon shuts down permanently. One more victim of the economical and #Covid_19 crises ❤️😢 pic.twitter.com/lnQny5wfH1