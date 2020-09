Dědic Samsungu čelí nové kauze. Podle vyšetřovatelů podváděl při fúzi z roku 2015

I Če-jong stanul ve vedení jednoho z největších korporátních impérií v roce 2014, kdy jeho otce a do té doby šéfa společnosti postihl infarkt. V roce 2017 byl pak I Če-jong zadržen na základě obvinění, že podplatil tehdejší prezidentku Pak Kun-hje, aby mu pomohla získat kontrolu nad širší částí skupiny. Kruhům kolem bývalé prezidentky údajně poskytl 43 miliard wonů (přes 793 milionů Kč).

Lee Jae-yong, the heir to Samsung, was indicted on charges of engaging in stock price manipulation, unfair trading and other illegal means to tighten his control over South Korea's biggest conglomerate https://t.co/RHtW17Tivp