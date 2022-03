Dominantní postavení dolaru mohou narušit sankce proti Rusku, varuje MMF

— Autor: ČTK

Finanční sankce uvalené na Rusko by mohly postupně oslabovat dominantní postavení amerického dolaru a jejich výsledkem může být větší roztříštěnost mezinárodního měnového systému. Uvedla to v rozhovoru s listem Financial Times první náměstkyně šéfky Mezinárodního měnového fondu (MFF) Gita Gopinathová.