Dovoz ruského uhlí do Číny se v červenci vyšplhal na pětileté maximum

— Autor: ČTK

Dovoz uhlí z Ruska do Číny se v červenci vyšplhal na nejvyšší úroveň za nejméně pět let. Rusko si rovněž třetí měsíc za sebou udrželo pozici největšího dodavatele ropy do Číny. Vyplývá to podle agentury Reuters z celních údajů. Rusko v poslední době do Číny uhlí i ropu dodává se slevou. Reaguje tak na pokles poptávky ze strany západních zemí, který je důsledkem ruského útoku na Ukrajinu.