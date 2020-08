E-shop Alibaba překonal koronakrizi, tržby i zisk opět rostou

Lidé v Číně dále upřednostňují nákupy na síti, přestože protikoronavirová opatření už jsou mírnější. Společnost Alibaba také těžila z podnikání v oblasti cloudu kvůli časté práci z domova.

$BABA reports June Quarter 2020 Results: A strong start to our fiscal year; domestic core commerce business fully recovered to pre-COVID-19 levels across the board. https://t.co/QphYbg3Iem pic.twitter.com/zXV4QaFVup