Jedno procento nejbohatších lidí na světě má dvakrát větší majetek než zbytek lidstva dohromady, uvádí Oxfam. Vyzývá proto vlády, aby se to pokusily změnit. Podle organizace totiž nedostatečně zdaňují bohaté a korporace a málo peněz dávají na veřejné služby.

Zpráva si také všímá genderových nerovností. Ženy a dívky se potýkají s nepoměrně větší zátěží ve formě péče o druhé a mají podle Oxfamu méně příležitostí k výdělku.

