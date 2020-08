Ekonomický kolaps, do toho exploze v Bejrútu. Libanon padá do nebezpečného neznáma, píše CNN

Dokonce ještě před pandemií nemoci covid-19 Světová banka očekávala, že 45 procent lidí v Libanonu bude letos pod hranicí chudoby, upozornila CNN.

Evropské země a země Perského zálivu poslaly Libanonu pomoc, aby mu pomohly zvládnout situaci po výbuchu. Centrální banka země pak dala bankám pokyn, aby poskytovaly lidem a firmám poškozeným výbuchem mimořádné bezúročné dolarové půjčky. Tato pomoc je však stále vzdálená tomu, co by země potřebovala, aby se dostala od kraje propasti, a některé dárce může odradit rozšířená korupce a špatné vedení.

UN agencies warn the humanitarian situation in #Beirut is "dire", with up to 100,000 children displaced: "The need for shelter is massive."



The blast destroyed:

▪️ At least 3 hospitals

▪️ Major PPE stores

▪️ Lebanon's major grain store, triggering food crisis worries pic.twitter.com/tnDxx2Irpl