Ekonomika Izraele zadrhává, roste nejpomaleji od roku 2015

Navzdory zpomalení však izraelská ekonomika rostla nejrychleji ve srovnání s dalšími západními zeměmi a tempo růstu bylo téměř dvojnásobné v porovnání s průměrem členů Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který je 1,7 procenta. Ke zpomalení přispěl téměř nulový růst investic do základního majetku a slabší vývoz. Naopak rostly výdaje vlády a spotřebitelů.

V letošním roce by se ekonomický růst měl udržet blízko tří procent. Bankéři izraelské centrální banky jsou však obezřetní kvůli současnému vládnímu patu. Země míří ke třetím volbám za necelý rok, které by se měly uskutečnit v březnu, když po volbách v dubnu a září se nepodařilo vytvořit vládní koalici. Kvůli tomu nebude zřejmě schválen státní rozpočet na rok 2020 nejméně do poloviny příštího roku. Současná dočasná vláda má omezené pravomoci.

Celková hodnota HDP letos činila 1,4 bilionu šekelů (9,2 bilionu Kč). HDP na hlavu však stoupl jen o 1,3 procenta kvůli růstu populace o dvě procenta na více než 9,1 milionu.

Investice do základního majetku letos stouply jen o 0,3 procenta po zvýšení o 4,8 procenta v roce 2018. Soukromé výdaje vzrostly o 3,9 procenta a vládní výdaje o 4,1 procenta.

V roce 2015 se HDP zvýšil o 2,3 procenta. V dalších třech letech se pak růst pohyboval v rozmezí od 3,4 procenta do čtyř procent, napsala agentura Reuters.