Ekonomika USA čelí rizikům a dlouhé cestě k oživení, varuje MMF

Zaměstnanci dokončili pravidelnou revizi vývoje největší světové ekonomiky. Ve zprávě po ukončení revize varovali i před dalšími riziky, včetně vysokého růstu zadlužení vlády a firem a výhledu dlouhého období nízké nebo dokonce negativní inflace.

Američtí politici jednali podle MMF rychle a rozhodně, aby ochránili americké životy a podniky. Bude však potřeba učinit další kroky, aby se zvýšila poptávka a pomohlo se nejvíce zranitelným.

Spojené státy jsou pandemií nejvíce zasaženou zemí na světě. Nemocí covid-19 se zda nakazilo více než 3,5 milionu obyvatel a zemřelo téměř 140.000. Ve čtvrtek přibylo rekordních 77.000 nově nemocných, uvedla agentura Reuters.

MMF upozornil na varovné signály, podle kterých krize nejhůře zasáhla chudé Američany a rasové menšiny a povede k systémovému nárůstu chudoby. To by zvýšilo rizika pro celou ekonomiku a mohlo by to přispět k sociálním nepokojům.

"Před námi je nebezpečí, že velká část americké populace bude muset v nadcházejících několika letech bojovat s významným zhoršením životní úrovně a významnými ekonomickými problémy," uvádí se ve zprávě. To může dále oslabit poptávku a dlouhodobě ohrozit ekonomický růst.

Podle MMF by USA měly také přehodnotit současné obchodní restrikce a zvyšování cel, které podkopávají stabilitu globálního obchodu. Americký finanční systém se sice zatím ukázal být odolný, krize je však stále v počáteční fázi.