Ekonomika USA se prudce propadne. Šéf Fedu ale nečeká opakování krize z 30. let

Celý přepis rozhovoru zveřejnila CBS na svém webu. Powell připustil, že údaje o trhu práce v USA budou vypadat podobně jako za velké hospodářské krize, kdy se míra nezaměstnanosti vyšplhala k 25 procentům. Dodal ale, že povaha současných potíží by spolu s dynamikou americké ekonomiky a silou jejího finančního systému měla umožnit výrazné hospodářské oživení. Ekonomika by se podle něj mohla vrátit k růstu už ve třetím čtvrtletí.

"Domnívám se, že je zde dobrá šance na pozitivní růst ve třetím čtvrtletí. A pokládám za rozumné očekávat růst ve druhé polovině roku," řekl Powell. Označil ale za nepravděpodobné, že by se výkon ekonomiky ještě letos vrátil na úroveň z období před koronavirovou krizí. "Ekonomika se zotaví. Možná to nějakou dobu potrvá," uvedl šéf Fedu. "Mohlo by se to protáhnout až do konce příštího roku," dodal.

K oživení podle Powella přispějí rozsáhlá stimulační opatření. "Vlády a centrální banky po celém světě reagují s velkou silou a velmi rychle," upozornil šéf Fedu. "Měl by to být mnohem kratší (hospodářský) pokles, než jaký máte spojený s 30. lety (minulého století)," dodal.

V polovině minulého týdne přitom Powell varoval, že Spojené státy by v důsledku koronavirové krize mohly čelit dlouhodobějšímu hospodářskému útlumu. Vyzval proto Kongres a Bílý dům k dalším rozpočtovým výdajům ke zmírnění dlouhodobých ekonomických škod. Zároveň slíbil, že také Fed bude pokračovat v podpoře ekonomiky.

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států v prvním čtvrtletí klesl v přepočtu na celý rok o 4,8 procenta, což byl nejhlubší propad od globální finanční krize z roku 2009. V dubnu v USA v důsledku koronavirové krize zaniklo rekordních 20,5 milionu pracovních míst. Míra nezaměstnanosti se více než ztrojnásobila na 14,7 procenta z březnových 4,4 procenta. Dostala se tak na maximum od velké hospodářské krize, tedy právě od 30. let minulého století.

Americký Kongres už na boj s ekonomickými dopady koronavirové krize uvolnil téměř tři biliony dolarů (téměř 77 bilionů Kč). Fed od začátku pandemie, tedy zhruba od poloviny března, zavedl několik programů, které mají podpořit ekonomiku.