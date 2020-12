EU a Čína dojednaly úvodní dohodu o investicích, oznámila Ursula von der Leyenová

Nejméně další rok ale zřejmě potrvá, než dohoda vstoupí v platnost, upozornila agentura Reuters. I tak je ale uzavřená dohoda součástí nového vztahu s Čínou, kterou EU považuje jak za partnera, tak za svého velkého konkurenta.

The EU has the largest single market in the world. We are open for business but we are attached to reciprocity, level playing field & values.



Today, the EU & China concluded in principle negotiations on an investment agreement.



For more balanced trade & business opportunities. pic.twitter.com/zURkyE2yX4