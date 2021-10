EU a USA začnou jednat o globální dohodě o udržitelné oceli a hliníku

Americká ministryně obchodu Gina Raimondová v sobotu uvedla, že USA a EU se dohodly na vyřešení vleklého obchodního sporu ohledně amerických cel na ocel a hliník. Bližší podrobnosti však neposkytla a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis dodal, že dohodu formálně oznámí Biden a von der Leyenová dnes.

Současně se zrušením cel budou pozastaveny také oboustranné spory v rámci Světové obchodní organizace (WTO) týkající se oceli a hliníku. Nová dohoda navazuje na nedávné obnovení transatlantických obchodních vztahů a pozastavení cel ve sporech týkajících se výrobců letadel Boeing a Airbus.

Výroba oceli a hliníku je jedním z největších zdrojů emisí oxidu uhličitého na světě. Pokud má být výroba a obchod s oběma kovy udržitelný, je podle prohlášení nutné řešit uhlíkovou náročnost tohoto odvětví spolu s problémy souvisejícími s nadměrnou kapacitou. Nová globální dohoda má zajistit dlouhodobou životaschopnost průmyslu obou regionů, podpořit výrobu ocele a hliníku s nízkou uhlíkovou náročností a obchod s nimi a obnovit tržně orientované podmínky. Bude také otevřena všem podobně smýšlejícím partnerům.

Dohodu, která umožní bezcelní vývoz hliníku a ocele z EU do USA, dnes také přivítala Evropská komise, která ji označila za krok správným směrem. Dombrovskis, který je také místopředsedou EK, ale označil dohodu spíše za pauzu než za úplné ukončení sporu. Konečným cílem by podle něj mělo být úplné zrušení cel.

Nová dohoda je zatím na dva roky. Podle ní zůstanou platit cla zavedená předchozím americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale pouze na dovoz překračující stanovené kvóty. Současně dohoda ruší odvetná cla EU na americké výroby, od bourbonu po motocykly Harley Davidson. EU plánovala od prosince řadu těchto cel zdvojnásobit.

Podle dohody může EU vyvézt bez cla do USA ročně 3,3 milionu tun ocele a dalších 1,1 milionu tun ocelových produktů, na které byly uděleny výjimky z cel. Celková kvóta odpovídá vývozu z let 2015 až 2017, tedy z období před zavedením cel.

V případě hliníku může být bez cla do USA dovezeno 18.000 tun kovu a 366.000 tun polotovarů. To podle představitelů EU odpovídá obchodu z let 2018 a 2019.

Cla 25 procent na dovoz ocele a deset procent na dovoz hliníku zavedl v roce 2018 tehdejší americký prezident Donald Trump. Široce kritizované opatření zdůvodnil tím, že dovoz těchto produktů ohrožuje americkou ekonomiku a tím i národní bezpečnost. Kromě EU se cla týkala i dalších zemí. Biden se od nástupu do funkce snaží napravit vztahy se spojenci z EU, napsala agentura Reuters.