EU uvalí clo až 99,7 procent na skleněná vlákna z Číny a Egypta

Od úterý začne EU uplatňovat cla od 20 procent do 99,7 procenta. Vyšší sazby se budou vztahovat na zboží čínských firem Jushi Group Co. a Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. vyrobené v Číně, nižší pak na jejich operace v Egyptě. Platná jsou na pět let.

Skleněná vlákna mají široké uplatnění, mimo jiné v lopatkách větrných turbín, lodích, nákladních autech a sportovním vybavení. Evropská komise, která prováděla šetření, zjistila, že tržní podíl producentů z Číny a Egypta stoupl v roce 2018 na 31 procent z 23 procent v roce 2015 a jejich průměrná prodejní cena za stejnou dobu klesla o 14 procent. EK vzala jako vodítko pro stanovení běžné ceny vstupní a pracovní náklady v Turecku.

V EU mezi výrobce skleněných vláken patří belgická European Owens Corning Fiberglas, francouzská Chomarat Textiles Industries, německá Saertex a finská Ahlstrom-Munksjö Glassfibre.

EU také paralelně zkoumá, zda společnosti v Číně a Egyptě dostaly dotace. Je to vůbec poprvé, kdy EU šetří, zda čínská pomoc nepoctivě pomohla zahraniční dceřiné společnosti čínské firmy. Obvykle se zaměřuje pouze na dotace hostitelské vlády. Tento případ by měl být ukončen v červnu.