Facebook by se mohl stát terčem antimonopolní žaloby

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká Federální obchodní komise (FTC) zvažuje antimonopolní žalobu na internetovou společnost Facebook. Agentuře Bloomberg to sdělil zdroj obeznámený se situací. FTC už déle než rok vyšetřuje, zda Facebook nenarušuje hospodářskou soutěž. Žalobu by komise podle zdroje mohla podat do konce letošního roku.