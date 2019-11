Facebook koupil české herní studio Beat Games, je uchvácen laserovými meči

"Úspěchy Beat Games jsou už nyní působivé, ale Facebook a tým studia Beat Games ví, že se toho dá na poli virtuální reality, her a hudby udělat ještě mnohem více," uvedl v prohlášení zástupce americké společnosti Mike Verdu. Studio Beat Games se podle něj stane součástí studia Oculus, které patří společnosti Facebook, "jako nezávisle řízené studio" se sídlem v Praze.

We're excited to announce we're joining @oculus Studios as an independently operated studio in Prague! This is a big step for us and we can't wait to push VR even further together! https://t.co/WzWLjtnN7g