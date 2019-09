Firma Huawei začala vyrábět stanice pro 5G, součástky z USA musí oželet

Zakladatel a ředitel podniku Žen Čeng-fej uvedl, že příští měsíc Huawei spustí hromadnou produkci základnových stanic pro 5G bez amerických komponentů, jejíž počáteční objem bude 5000 kusů měsíčně. "V srpnu a září jsme to testovali a od října zahájíme hromadnou výrobu," prohlásil.

“#5G is a tool, not an atomic bomb”: #Huawei founder and CEO #RenZhengfei tells #Huawei KOL @GlenGilmore what it will take for technology to rise above national boundaries so that tech for good can become #TECH4ALL: https://t.co/lNaqwZOOwa #HuaweiNow pic.twitter.com/cO7EJUOLyH