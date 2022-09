Firmy mohou ztrácet na hodnotě, pokud se nepřizpůsobí změnám klimatu

Výzkum se zabýval tím, jak se by se mohlo dařit 40 velkým společnostem, které zahrnují zemědělské producenty i maloobchodní prodejce potravin, ve scénářích považovaných za klíčové pro snižování emisí. Výzkum bere v úvahu možnost, že vlády zpoplatní emise uhlíku nebo že spotřebitelé sníží spotřebu masa.

Ze studie například vyplývá, že pokud by firmy nepřijaly nové postupy, jejich hodnota by se do roku 2030 snížila v průměru asi o sedm procent, což odpovídá přibližně 150 miliardám dolarů (3,7 bilionu Kč) ve formě ztrát investorů. Zpráva zároveň uvádí, že stejné společnosti mají v této souvislosti i nové příležitosti, jako je maso rostlinného přístupu anebo obnova lesů.

Studie žádné konkrétní názvy firem neuvádí. Výzkumníci použili údaje společnosti Vivid Economics, která je součástí poradenské firmy McKinsey. Podrobněji bude výzkum představen na summitu Climate Week, který se od roku 2009 každoročně koná v New Yorku souběžně se zasedáním Valného shromáždění OSN. Zástupci mezinárodních firem, států a občanské společnosti se na něm věnují opatřením v oblasti klimatu.

Zjištění výzkumu podle zastánců kampaně Race to Zero ukazují důležitost předchozích problémů investorům a společnostem, aby z portfolií a podnikání vyřadily komodity spojené s produkty, jako je dobytek, palmový olej a sója, které přispívají k odlesňování. Více než stovka světových lídrů se loni zavázala, že do konce desetiletí zastaví a zvrátí odlesňování a degradaci půdy.