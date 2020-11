G20 se zavázala pomoci slabším ekonomikám

Boj s koronavirem byl hlavním tématem summitu, který hostitelská Saúdská Arábie kvůli globální zdravotnické situaci uspořádala online. Pandemie si celosvětově vyžádala přes 1,4 milionu životů a rozšířila se téměř do každé země, připomíná agentura DPA. Skupina G20 proto zopakovala obavy, že při distribuci vakcín - na jejímž vývoji pracují desítky firem po celém světě - budou znevýhodněny hlavně chudé státy.

"Vynaložíme veškeré úsilí na to, abychom zajistili spravedlivý přístup všem," uvedla G20 v prohlášení. Nejsilnější ekonomiky se také zavázaly finančně podpořit mezinárodní projekt na distribuci vakcín COVAX, který podle DPA musí do konce roku získat ještě šest miliard dolarů. Cílem projektu je distribuovat do konce roku 2021 po celém světě dvě miliardy vakcín.

Dostat virus pod kontrolu je podle G20 klíčové pro obnovu globální ekonomiky. "Jsme odhodlaní použít veškeré politické prostředky, abychom ochránili životy lidí, jejich zaměstnání a příjmy," uvedla skupina.

G20 již dříve chudým zemím kvůli pokračující koronavirové krizi prodloužila odklad splátek o půl roku. Na jaře chce jednat o možném prodloužení o dalších šest měsíců. Odklad splátek úroků a jistin má dát 77 nejchudším zemím, jako je Afghánistán či Etiopie, větší volnost při investování do boje proti koronavirové pandemii. Již dříve schválený odklad měl vypršet koncem letošního roku.

Soukromé poskytovatele půjček G20 vyzvala, aby se k odkladu splátek přidali, pokud o to chudé státy požádají.

Členské státy G20 se na hrubém domácím produktu (HDP) celého světa podílejí z více než 85 procent, na světové populaci pak mají zhruba dvoutřetinový podíl.