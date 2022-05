Georgievová: Invaze Ruska na Ukrajinu by mohla způsobit roztříštěnost globální ekonomiky

Více než 30 zemí omezilo obchod s potravinami, energiemi a dalšími komoditami. Georgievová uvedla, že země světa by měly zmírnit obchodní bariéry, aby se snížil nedostatek a ceny. Státy by také měly diverzifikovat dovoz, aby zajistily fungování dodavatelských řetězců a snížily ztráty z jejich narušení.

Dvacet největších ekonomik světa ze skupiny G20 by také mělo zlepšit svůj společný rámec pro řešení restrukturalizace dluhu, který by pomohl řešit zranitelnost.

"Náklady na další dezintegraci by byly enormní pro všechny země," uvedla Georgievová spolu se svou první náměstkyní Gitou Gopinathovou a vedoucí oddělení strategie, politiky a přezkumu Ceylou Pazarbasiogluovou. Důsledky by pocítili lidé na všech příjmových úrovních, od vysoce placených odborníků a pracovníků továren ze střední třídy až po nízkopříjmové dělníky, kteří jsou závislí na dovozu potravin. Více lidí by se pak vydalo na nebezpečnou cestu za příležitostmi jinde.

Bloomberg Economics minulý týden zveřejnil výsledky simulace, jak by mohl vypadat zrychlený zvrat globalizace v dlouhodobém horizontu. Ukázaly, že planeta by byla výrazně chudší a méně produktivní a obchod by se vrátil na úroveň, na které byl před vstupem Číny do Světové obchodní organizace (WTO). Inflace by pravděpodobně byla vyšší a kolísavější.

Představitelky MMF také na blogu uvedly, že přeshraniční platební systémy by měly být modernizovány. Země by měly spolupracovat na vytvoření veřejné digitální platformy pro vyřizování převodů, aby se snížily náklady a zvýšila bezpečnost. Státy musejí také spolupracovat při řešení klimatických změn.