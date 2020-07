Google nechá zaměstnance doma nejspíš až do července 2021

Rozhodnutí podle zdrojů minulý týden učinil generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai po debatě s úzkým vedením Googlu. Několik málo zaměstnanců společnosti bylo o věci informováno už minulý týden. Pichai se podle zdrojů zčásti rozhodl s ohledem na rodiny zaměstnanců s dětmi, které čeká nejistý školní rok a možná výuka z domova.

Interně by firma mohla firma prodloužení práce z domova oznámit už dnes. Bude se týkat zaměstnanců ústředí firmy v kalifornském Mountain View i většiny lidí z velkých kanceláří podniku ve Spojených státech, Británii, Indii, Brazílii a v dalších zemích. Dosud platilo, že se zaměstnanci Googlu z domovů do kanceláří vrátí na počátku ledna 2021.

Co se týče dalších amerických technologických firem, list WSJ očekává, že se kvůli kroku Alphabetu ocitnou pod tlakem. Microsoft svým lidem ve městech jako je New York sdělil, že se mohou do práce vrátit tento podzim. Apple otevřel a znovu zavřel některé své obchody. Šéf facebooku Mark Zuckerberg očekává, že v následujícím desetiletí bude polovina zaměstnanců společnosti pracovat z domova.