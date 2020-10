Google zaplatí mediálním firmám za využívání obsahu miliardu dolarů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká společnost Google v příštích třech letech zaplatí miliardu dolarů (22,9 miliardy Kč) mediálním firmám za to, že bude moci využívat jejich obsah. Oznámil to dnes šéf mateřské společnosti Alphabet Sundar Pichai. Je to poprvé, co firma jasně řekla, kdy a kolik hodlá v první fázi dohody s vydavateli platit. Google v červnu nastínil, že se k takovému kroku chystá.