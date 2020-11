Huawei chce prodat divizi levných telefonů Honor, nevztahovaly by se na ně sankce USA

Analytici podle Reuters upozorňují, že po prodeji by se na Honor nevztahovaly americké sankce, které zasáhly právě firmu Huawei.

Plán na prodej přichází ve chvíli, kdy restrikce ze strany Spojených států přiměly firmu Huawei zaměřit se na drahé modely a nabídku pro podniky. Naznačuje to také, že Huawei nepředpokládá, že americká vláda rychle změní svůj pohled na Huawei jako na bezpečností riziko, dodal jeden ze zdrojů.

Honor se odmítl ke zprávě vyjádřit. Huawei, Digital China a vláda města Šen-čen na žádost o komentář nereagovaly.

Prodej by měl zahrnovat téměř veškerý majetek, včetně značky, výzkumu a vývoje a řízení dodavatelského řetězce. Huawei by mohl odhodu oznámit v neděli.

Honor si i po prodeji plánuje ponechat současný tým manažerů a zhruba 7000 zaměstnanců. Do tří let by podnik mohl vstoupit i na burzu.

Huawei zřídil značku Honor v roce 2013, divize ale funguje převážně nezávisle. Prodává chytré telefony přes své vlastní internetové stránky a dodává je dalším maloobchodním prodejcům. V Číně konkuruje značkám Xiaomi, Oppo a Vivo. Kromě Číny své přístroje prodává také v jihovýchodní Asii a v Evropě.

Podle odhadu výzkumné společnosti Canalys prodal Huawei ve třetím čtvrtletí 51,7 milionu telefonů, z toho značka Honor měla na tomto prodeji podíl 26 procent. Honor vyrábí také laptopy, tablety, chytré televize a elektronické příslušenství. Podle jednoho ze zdrojů firma loni vytvořila čistý zisk šest miliard jüanů (přes 20 miliard Kč), výnosy dosáhly zhruba 90 miliard jüanů (skoro 306 miliard Kč).