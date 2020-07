Huawei je největším prodejcem smartphonů na světě, odsunul Samsung a Apple

Ukázala to data společnosti Canalys. Čínský podnik tak na druhé místo odsunul jihokorejského rivala Samsung Electronics, který trhu smartphonů kraluje už několik let. Třetí je americká společnost Apple.

Huawei became the biggest smartphone player in the world in the second quarter for the first time, a new report by Canalys shows. @Canalys https://t.co/3W52jDt66R