Huawei na nátlak USA prodává divizi levných telefonů Honor

Huawei v nové firmě nebude vlastnit žádný podíl a nebude se podílet na jejím řízení, uvedla společnost ve svém dnešním sdělení.

Cena transakce nebyla zveřejněna, ale média ji odhadují na zhruba 100 miliard jüanů (338 miliard Kč). Huawei zřídila značku Honor v roce 2013, divize ale funguje převážně nezávisle. Prodává chytré telefony přes své vlastní internetové stránky a dodává je dalším maloobchodním prodejcům. Její podíl na všech prodaných chytrých telefonech Huawei se podle agentury DPA odhaduje na čtvrtinu až třetinu.

Kupci uvedli, že převzetí divize Honor považují za "nejlepší řešení" v zájmu ochrany zákazníků i zaměstnanců. Ekonomové a politologové předpokládají, že přístup Spojených států k Číně se za nového prezidenta Joea Bidena výrazněji nezmění.

Podle analytičky Nicole Pengové ze společnosti Canalys se nyní firma Huawei připravuje na obtížné období tím, že soustředí své zdroje na dražší telefony. Pengová prodej divize Honor označila za "známku slabosti". "Ukazuje to, že Huawei ví, že situace mezi Čínou a USA se bezprostředně nezmění," dodala.

Analytik Will Wong ze společnosti IDC uvedl, že dohodnutá transakce pomůže zachovat značku Honor a zároveň skýtá možnost, že Huawei v budoucnosti tuto značku koupí zpět. "Pro Huawei bude snazší uskutečnit případné zpětné převzetí od tohoto konsorcia, což by nebylo tak lehké, pokud by divizi prodali jinému výrobci," upozornil.

Washington označil Huawei, která je největším výrobcem smartphonů na světě, za bezpečnostní riziko, uvalil na společnost sankce a přesvědčuje své spojence, aby se k těmto sankcím připojili. Americké sankce ztěžují přístup k americkému softwaru a technologii, a to i když pocházejí od neamerických firem. Podle zdroje agentury Reuters nebude mít americká vláda žádný důvod k tomu, aby vůči společnosti Honor po oddělení od Huawei sankce uplatňovala.

Vzhledem k tomu, že se Huawei musí své závislosti na amerických technologiích zbavovat, potřebuje skupina podle analytiků také nový kapitál, který by mohla získat právě i prodejem své dceřiné společnosti. Pro Honor však nezávislost znamená, že bude muset provádět vlastní výzkum a vývoj. Podle zpráv v médiích noví majitelé údajně již uvažují o tom, že si další prostředky opatří za pár let vstupem firmy na burzu.