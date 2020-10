IEA: Pandemie může zpozdit oživení poptávky po energii do roku 2025

Spolu se snížením poptávky letos o sedm procent klesnou emise oxidu uhličitého související s produkcí energie. Investice do tohoto sektoru přitom podle agentury klesnou o 18 procent. Poptávka po ropě podle odhadů klesne o osm procent, poptávka po uhlí o sedm procent. Obnovitelná energie ale zřejmě zažije mírný růst.

Podle hlavního scénáře IEA by mohla vakcína a léky na nemoc covid-19 přinést oživení globální ekonomiky v roce 2021 a poptávky po energii do roku 2023. Podle scénáře, který počítá se zpožděním ekonomického oživení, se však poptávka zotaví až o dva roky později.

