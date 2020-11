IIF: Íránská ekonomika by po zrušení sankcí mohla růst o 4,4 procenta

Odhaduje to podle agentury Reuters Institut pro mezinárodní finance (IIF).

Íránský rijál letos ztratil vůči americkému dolaru zhruba 50 procent. Oslabily jej ekonomické škody, které napáchaly sankce, a pandemie covidu-19. Ke konci října ale začal zpevňovat spolu s předpokladem, že Biden v prezidentských volbách porazí stávajícího prezidenta Donalda Trumpa. Írán má v blízkovýchodním regionu nejvyšší počet zemřelých na počet nakažených covidem-19.

IIF uvedl, že pokud by USA zrušily většinu sankcí proti Íránu koncem roku 2021, ekonomika by v tomto roce po letošním očekávaném propadu o 6,1 procenta přidala 4,4 procenta. V roce 2022 by to mohlo být 6,9 procenta a rok na to šest procent.

USA obnovily sankce proti Íránu, když v roce 2018 jednostranně odstoupily od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. Írán po jejím podepsání získal zrušení mezinárodních sankcí výměnou za to, že svůj jaderný program omezí. Obnovené americké sankce ochromily prodej íránské ropy a znemožňují mu bankovní transakce, takže mnoho zahraničních podniků z Íránu odešlo. Washington dal na černou listinu ty společnosti, které sankce nedodržují.

Biden slíbil, že se vrátí k dohodě z roku 2015, která byla vyjednaná za předchozí americké administrativy, v níž on byl viceprezidentem. Uvedl ale také, že snahu bude muset projevit také Írán, o němž inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) tvrdí, že některé body dohody porušuje.