Investice nezastavila ani válka. Po prvotním šoku přijde růst, čekají analytici

Není snad třeba ani dodávat, že i tato válkou „dodělaná“ aktivita zavinila ještě před skutečným vypuknutím války, kolaps řady dodavatelů plynu pro domácnosti snad po celé Evropě. Není ale pokles cen snad většiny investičních položek příležitostí na to, jak za několik let počítat pěkné zisky?

Jedno z klíčových investorských pravidel, podle kterého se řídila a dosud i řídí řada světově proslulých investorských ikon od Warrena Buffetta, Carla Icahna, Chamathy Palihapitiya až třeba po zvláště ve východní Evropě hodně nenáviděného George Sorose, říká, že každá krize je výbornou příležitostí k nákupům a posílením investičních portfolií. V tomto čase to nezní úplně „košer“, ale faktem zůstává, že každá hospodářská nebo finanční krize bez ohledu na to, kdo nebo co je za ni zodpovědné, může způsobit pokles cen většiny investičních aktiv, které sice na jednu stranu v krátkodobém časovém horizontu mohou poškodit investiční účty každého z nás, ale je to hlavně i velká příležitost k jedinečným nákupním příležitostem. Tedy, pokud jsou ona investiční aktiva v prodeji nebo k prodeji.

Chladná hlava se hodí

Když člověk nepropadne panice před rychle oslabujícími měnami, akciemi, nebo kryptoměnami, a přistoupí k investicím opravdu s chladnou hlavou, může na nich vydělat. Neznamená to ovšem, že je to nějaký automatický proces a jednoduchá záležitost. Investiční křivky klíčových amerických akciových indexů, a to od Dow Jones, Nasdaq až po S&P (Standard&Poor's) jsou už totiž na oné „růstové“ křivce. Jistě, může přijít nějaký další nečekaný úder vůči světovým akciím, ale finanční analytici vesměs nevidí i přes neustálou ruskou střelbu do lidí, civilních budov a ničení a pustošení Ukrajiny nějaké dramatické následky na kapitálové trhy. „Nemyslím si, že by nečekaná ruská invaze na Ukrajinu měla podstatný vliv na vnímání investičních rizik, a to ze dvou důvodů,“ řekl pro EuroZprávy.cz Ján Hladký, analytik Patria Finance.

Podle Hladkého je lidská paměť pověstně krátká a všichni trpíme tzv. recency bias. To znamená, že nedávným informacím dáváme větší váhu než těm starým. „Pochybuju, že by investoři, kteří na trzích zažili útok na WTC (Světové obchodní centrum - World Trade Center, pozn. red.) v roce 2001 nebo válku v Iráku v roce 2003, promítali tyto události do svého investičního rozhodování ještě dnes,“ vysvětlil. Za druhé je nutné si podle analytika Patria Finance v přistupování k investicím uvědomit, že jelikož se jedná o poměrně nečekanou událost, těžko ji přidělit konkrétní pravděpodobnost, se kterou by se pak dalo dále vnitřně pracovat.

Podle analytiků z toho vyplývá, že zažité investiční postupy a návyky by se kvůli válce na Ukrajině nějak výrazně měnit neměly. „Investoři by nadále měli hledět na zdravý fundament, tedy očekávaný růst zisků, čistého cashlow, a zdravou rozvahu, což by vždy měli postavit proti aktuální valuaci. A i když víme, že na papíře zní tato poučka mnohem jednodušeji, než ve skutečnosti je, řekl bych, že v době zvýšených rizik pro globální růst platí vlastně dvojnásob,“ radí v komentáři pro EuroZprávy.cz Ján Hladký. Pravdou ale je, jak uvedl americký zpravodajský server CNBC.com, že během několika týdnů se Putinovi podařilo zbořit desítky let budované ekonomické, finanční a investiční struktury. Výsledkem toho bude nutná diskuse ohledně fungování a přijímání globalizačních procesů a globalizace vůbec a také nový přístup ke globálním rizikům.

Atraktivita sektorů se mění

Výše jmenovaným serverem citovaný výzkum jedné z ikon světového finančního světa, finanční skupiny Bank of America (BoA), která spolu se Citigroup, JPMorgan Chase a Wells Fargo patří do tzv. „velké čtyřky“ hlavních amerických bank, však poukazuje na to, že právě největších výnosů se investoři dočkali krátce po těch největších propadech aktiv, způsobených nějakými vážnými krizemi. Mezi nimi nechyběly ani krize ze 30. let minulého století nebo války zkraje 90. let stejné éry. BoA v analýze tvrdí, že od roku 1930 každá dekáda výkonnosti akciového indexu S&P 500, přinesla každé desetiletí celkový výnos 28 %. Tato zjištění jsou dle komentáře CNBC.com v souladu s výzkumem další prestižní investiční banky ‒ J.P. Morgan, který ukazuje, jak nejlepší dny na trhu často následují po těch nejhorších.

Jistě, není lehké a jednoduché uvažovat nad penězi, když celému světu hrozí nová Ruskem záměrně vyvolaná válka, ničení jadernými zbraněmi a stavění nových železných opon. Ale je nutné si uvědomit, jak upozorňuje pro EuroZprávy.cz analytik Patria Finance Ján Hladký, že válka na Ukrajině mimo jiné přinesla změnu v atraktivitě jednotlivých sektorů. „Pokud v relativně klidném období před koronakrizí byly komodity a energetický sektor ‚otloukánky‘, které mnozí odepsali na úkor technologických společností, nyní se na plno ukázalo, že své místo mají v investičních portfoliích i nadále,“ uzavírá Hladký. I přesto ale zůstává platné varování, které mluví o tom, že válka na Ukrajině může vést k největšímu poklesu reálných příjmů od konce druhé světové války.