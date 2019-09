Investoři, pozor! Blíží se krize, varuje muž, který předpověděl tu předchozí

Špatná rozhodnutí investorů mohou vést ke zklamáním a mnohdy dovedou přivést jedince do osobního bankrotu. Za vidinou "zbohatnutí" investují lidé do mnoha projektů. Některé z nich ale bohužel nemají potenciál následného výdělku. Micheal Burry tedy varuje investory, aby si dobře rozmysleli jejich krok. Mohou přijít o všechno, nebo naopak mnoho získat.

Nabídka firem, do kterých mohou lidé investovat peníze disponuje mnoha hráči, kteří jsou ne vždy úplně silní na poli ekonomické působnosti. Navíc je třeba zmínit přirozený koloběh, díky kterému se vliv a síla jednotlivých firem a projektů mění v závislosti na tom, v jaké fázi cyklu se zrovna nachází.

Fondy logicky nakupují akcie s dobrou tržní hodnotou, z toho plyne, že čím vyšší hodnotu mají akcie dané společnosti, tím více do nich fondy investují. To zvyšuje ještě víc jejich hodnotu. No a čím vyšší je hodnota těch už navýšených akcií o hodnotu spojenou s předchozím nákupem ze strany fondů, tím více o ně mají fondy zájem, protože jak je již výše zmíněno: Čím vyšší hodnotu mají akcie dané společnosti, tím více do nich fondy investují."

Indexové fondy se tak octnou ve smyčce, kterou si samy uměle vytvořily, což je problém. "Smyčka kolem indexových fondů se ale začíná utahovat," varuje Burry v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Nedokáže však odhadnout, kdy přesně se situace takto vyhrotí.

"Více než polovinu trhu s akciemi tvoří právě nebezpečné pasivní investice," informovala televize CNBC. Podle některých odborníků se podobné investice označují za mánii. Pasivní fondy totiž disponují kapitálem přes 69,5 bilionů korun.

Až spadne klec, budou na tom nejlépe burzovní indexy v Japonsku, tamější fondy totiž vlastní z velké části japonská centrální banka. Společnosti se tam zaměřují na vývoj moderních technologií, které mají podle odborníka Burryho docela dobrý potenciál, a proto jim věří.

Na základě jeho příběhu, kdy předpověděl finanční krizi v roce 2008, byla vydána kniha, podle které se později natočil i film s názvem Sázka na jistotu, který získal v roce 2016 Oskara za nejlepší adaptovaný scénář.