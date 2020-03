Itálie vyčlení na podporu ekonomiky 25 miliard eur

Finance by měly pomoci utlumit ekonomické dopady nákazy. Italská vláda ve snaze zabránit dalšímu šíření nákazy zavedla od úterý karanténu pro celou zemi. Lidé by kromě cestování měli omezit i pohyb na veřejnosti, zavřena jsou kina, divadla a zrušeny byly všechny sportovní akce. Až do 3. dubna bylo prodlouženo rozhodnutí uzavřít v celé Itálii školy.

Premiér Conte dnes dle listu La Repubblica upozornil, že veškeré restrikce mohou být ještě zpřísněny. Lombardie, která je na severu země a která je v Itálii nejvíce zasaženým regionem, totiž požádala o to, aby byly v oblasti uzavřeny i veškeré obchody a pozastavena veřejná doprava.

zdroj: YouTube

Aby ulevila rodinám a firmám od dopadů koronaviru, plánuje země přerušit splátky hypoték, menších úvěrů a revolvingových půjček, které společnosti používají, aby měly dostatek likvidity. Tato opatření už v úterý v rozhlasové stanici Radio Anch'io avizovala náměstkyně italského ministra hospodářství Laura Castelliová.

V Itálii by k takovému kroku nepřikročili poprvé - splátkové prázdniny už platily pro rodiny a některé menší firmy v období finanční krize. Dluh splatily, až když krize odezněla, poznamenal server BBC.

"Velmi jsme naléhali na bankovní systém, aby nám pomohl, jak jen to jde, a ten s námi plně spolupracuje," uvedla Castelliová. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) ale může úleva poskytnutá jednotlivcům a firmám zatížit italský bankovní systém, který je už teď dost křehký. Nově přijatá opatření podle předpokladů zvýší deficit italských veřejných financí zřejmě až ke třem procentům hrubého domácího produktu (HDP), což je strop stanovený pravidly Evropské unie. Řím je ale s Bruselem v kontaktu a snaží se vyjednat dočasnou úlevu z pravidel.

Itálie v úterý večer oznámila, že v zemi zemřelo už 631 nakažených koronavirem. Počet potvrzených případů infekce vzrostl na 10.149.