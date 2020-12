Japonsko chce do 15 let skončit s auty na benzín, představilo strategii zeleného růstu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Japonsko chce zhruba do 15 let skončit s dopravními prostředky na benzínový pohon. Dnes to oznámil japonský kabinet, když představoval program takzvané strategie zeleného růstu. Avizované kroky navazují na dřívější oznámení premiéra Jošihideho Sugy, který v říjnu přislíbil, že Japonsko do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality. To znamená, že množství oxidu uhličitého, které se vyprodukuje, se zároveň spotřebuje nebo zlikviduje.