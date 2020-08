Japonský export v červenci pokračoval ve výrazném poklesu

Pokles exportu nicméně zpomalil z červnových 26,2 procenta. To podle některých analytiků signalizuje, že zahraniční poptávka se již začíná odrážet ode dna, napsala agentura Reuters.

"Dnešní údaje o zahraničním obchodu potvrdily, že vnější poptávka již dosáhla svého dna a míří k postupnému oživení," uvedl ekonom Masaki Kuwahara z makléřské společnosti Nomura Securities. "Tempo oživení však zůstává pomalé. Vzhledem k riziku druhé vlny infekce bude trvat pár let, než se export a hrubý domácí produkt vrátí na úrovně z období před pandemií," dodal.

Japonský vývoz do Spojených států se v červenci propadl o 19,5 procenta. Export do Číny, která je největším obchodním partnerem Japonska, se však zvýšil o 8,2 procenta. Zaznamenal tak první nárůst za sedm měsíců, a to mimo jiné díky silnější poptávce po automobilech.

Hrubý domácí produkt Japonska se v letošním druhém čtvrtletí kvůli koronavirové krizi v přepočtu na celý rok snížil o 27,8 procenta. To představuje nejhlubší propad od roku 1980, kdy se tato data začala v nynější podobě sledovat. Japonsko je třetí největší ekonomikou světa za Spojenými státy a Čínou.