Jeden z hlavních inženýrů firmy Boeing jde do důchodu, řešil krizi letadel 737 MAX

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hlavní inženýr divize komerčních letadel americké společnosti Boeing John Hamilton, který měl na starosti řešení krize kolem letadel 737 MAX, odchází do důchodu. Firma zároveň upozornila, že Hamilton plánoval odchod do důchodu už v loňském roce, nakonec jej však odložil, aby pomohl s návratem letadel 737 MAX do služby.